Steife Sommerbriese sorgt für einige Einsätze bei der Feuerwehr in Stadt & Land

Maschen - Eine stramme Sommerbriese hat am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz im Fachenfelder Weg geführt. Dort kippte eine rund zwölf Meter hohe Birke um. Der Baum blockierte die Fahrbahn. Einsatzkräfte der Wehr Maschen zersägten den Baum und schafften ihn von der Straße.

Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr ein eher geringes Einsatzaufkommen. Im Bezirk Harburg gab es auch vereinzelt Einsätze. So war die Feuerwehr in den Berkelfeldweg in Heimfeld, in den Seehofring in Neuenfelde oder den Scheideholzweg in Neugraben gerufen worden.

In allen Fällen kam es lediglich zu kleineren Schäden. zv