Straße wegen Einsatz gesperrt: SUV-Fahrer droht Feuerwehrleute zu überfahren

Stelle - Da glaubten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die in der Straße Deependahl ein Reetdachhaus vor einem abgeknickten Ast schützen wollte, vermutlich nicht ihren Ohren zu trauen. Ein älterer Mann, der in seinem Wagen unbedingt die gesperrte Straße passieren wollte, soll, so hieß es von den Einsatzkräften, damit gedroht haben, sie mit seinem SUV zu überfahren. Außerdem soll er die Feuerwehrleute zusätzlich beleidigt haben.

Die riefen die Polizei, die den Herrn im Rentenalter noch vor Ort stellte. Der Senior bekam eine Anzeige.

Neben dem aufgebrachten Nachbarn musste auch ein Schulbus warten, bis die Einsatzkräfte vom Korb der Drehleiter aus den abgeknickten Ast abgesägt und beseitigt hatten. zv