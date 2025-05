Featured

Ortsschild von Tötensen gestohlen: Pop-Titan Dieter Bohlen setzt Belohnung aus

Tötensen - Am Metzendorfer Weg in Tötensen – dem Wohnort von „Poptitan“ Dieter Bohlen - haben bislang unbekannte Täter das Ortseingangsschild "Rosengarten-Tötensen" gestohlen. „Bei der letzten Kontrollfahrt am 30. April war das Schild noch vorhanden, am 4. Mai wurde sein Fehlen bemerkt“, sagt Polizei-Pressesprecher Jan Krüger.

DSDS-Star Dieter Bohlen vermutet, dass Fans von ihm das Ortseingangsschild von Tötensen geklaut haben. „Meine Freunde, wart ihr das?“ fragt er in einem Video auf seinem Instagram-Account. „Bringt es zurück. Es gibt auch einen Finderlohn, eine ganz tolle Karte für ein Konzert von mir eurer Wahl“.

Die Polizei Seevetal hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Schildes machen können, sich unter Telefon 04105 6200 zu melden.