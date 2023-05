Terrorrazzia: Auch zwei Durchsuchungen im Bezirk Harburg

Harburg - Razzia am Hermesweg in Heimfeld undam Stubbenhof in Hausbruch. Beamte der Staatsschutzabteilung durchsuchten am Mittwochmorgen dort Wohnungen in Mehrfamilienhäuser. Es geht um die finanzielle Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat, kurz IS.

Die Durchsuchungen sind Teil einer bundesweiten Aktion gegen Personen, die nach Erkenntnissen der Ermittler über Mittelsleute Geld überwiesen haben sollen, um Angehörige der Terrormiliz zu unterstützen, die in Syrien in Camps festgehalten werden.

Durchsucht wurden auch eine Wohnung in Winsen im Landkreis Harburg, sowie eine Wohnung an der Grotestraße in Wilhelmsburg.

Festnahmen gab es keine, da gegen alle Beschuldigten keine Haftgründe vorliegen. zv