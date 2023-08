Tierrettung in Eißendorf: Feuerwehr befreit Ziege aus Weidezaun

Eißendorf - Ziege in Not. so einen Einsatz hat die Feuerwehr nicht alle Tage. Am Sonntag rückten Einsatzkräfte zur Großen Straße aus. Dort hatte sich eine Ziege in einem Weidezaun verheddert.

Hilflos hing das Tier mit dem Kopf fest. Über eine Steckleiter kletterten Feuerwehrmänner der FF Eißendorf über den Zaun. Einer packte die Ziege an den Hörner. Der andere schnitt sie mit Hilfe eine Bolzenschneiders frei.