Toter in Parkhaus: Er lebte, als das Auto anfing zu brennen

Buchholz - Nach dem Fund eines Toten neben einem brennenden auto im Parkhaus an der Rütgersstraße, gibt es weitere Erkenntnisse. Unklar bleibt aber, ob ein Fremdverschulden am Tod des Mannes vorliegt.

Die Obduktion des 29-Jährigen, der dem Obdachlosenmilieu zugerechnet wird, ergab, dass er noch lebte, als das Auto anfing zu brennen und den giftigen Rauch eingeatmet hatte. Das Auto selbst hatte von außen Feuer gefangen. Ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde, ist unklar.

Ungeklärt ist auch, ob der 29-Jährige selbst Feuer gemacht hatte.

Deshalb sucht die Polizei noch einmal Zeugen, denen am frühen Morgen des 06. September im Bereich des Parkhauses an der Rütgersstraße verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise an Telefon 04181 2850. zv