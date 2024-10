Featured

Traurige Gewissheit: Der vermisste TUHH-Student Aurel S. ist tot

Harburg – Jetzt ist es traurige Gewissheit: Bei der am Mittwochabend in der Illmenau gefundenen Leiche handelt es um den seit Freitag vermissten Studenten der Technischen Universität in Harburg, Aurel S. „Ja, es handelt sich um Aurel S. “, sagte Polizeisprecher Kai Richter am Donnerstag gegenüber harburg-aktuell. Die bei ihm gefundenen Ausweispapiere wiesen eindeutig auf die Identität des Vermissten hin.

Die TUHH trauert um ihren Studenten Aurel. „Die Technische Universität Hamburg ist nach diesem tragischen Unglück tief betroffen. Unsere Gedanken sind bei Aurels Familie, seinen Freund*innen und Kommiliton*innen“, heißt es auf der Homepage der TUHH.

Wie berichtet hatte der 19-jährige Erstsemester-Student laut Polizei am Freitagabend mit anderen Studenten eine Erstsemesterparty auf einem Campingplatz in Melbeck an der Ilmenau gefeiert. Gegen 23 Uhr wurde Aurel S. zuletzt auf der Feier gesehen, anschließend verliert sich seine Spur.

Parallel zur Suche der Polizei setzte die DLRG am Mittwochnachmittag in Absprache mit der Polizei im Rahmen eines bereits länger geplanten Trainings mit aufgestockten Einsatzkräften nochmals im Bereich ab dem Campinggelände in der Ilmenau an. Dort lokalisierten die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr einen leblosen Körper im Wasser, der geborgen wurden.

Die weiteren Umstände zur Todesursache können erst nach einer beantragten Obduktion in den nächsten Tagen abschließend geklärt werden.