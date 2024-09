Featured

Trotz Abschiebung nach jahrelanger Haft: Mann zurück und wieder auf Einbruchstour

Harburg - Nach einem Einbruch an der Stader Straße ist es auf dem Schwarzenberg im Bereich der Drogeneinrichtung Abrigado zu einer Festnahme gekommen. Der Einbruch selbst hatte sich bereits am vergangenen Montag ereignet. Der Täter hatte ein auf Kipp stehendes Fenster genutzt, um während einer kurzen Abwesenheit der Mieter in die Wohnung einzusteigen. Drinnen durchwühlte er die Räume. Als die Bewohner zurück kamen, war der Täter bereits geflüchtet.

Bei einer Überprüfung im Bereich Abrigado stellten Beamte dann bei einem 37-Jährigen unter anderem ein Laptop sicher, dass bei dem Einbruch erbeutet wurde. Auch andere bei ihm gefundene Sachen, Uhren und Bargeld, wurden später der Tat zugeordnet.

Der Mann ist bereits als Einbrecher bekannt. Von 2017 bis 2023 hatte er wegen solcher Taten in Haft gesessen. Danach war er in seine Heimat Serbien abgeschoben worden. Offenbar blieb er nicht lange in seiner Heimat, sondern kehrte zurück, um erneut Straftaten zu begehen. Der 37-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt. zv