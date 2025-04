Featured

Turnhallenbrand in Tostedt: Protzvideo im Internet verriet Brandstifter

Tostedt - Nach dem Brand der im Abriss befindlichen Schulsporthalle am 28. Februar die Polizei mittlerweile zwei Tatverdächtige ermittelt. Die beiden Männer im Alter von 19 und 23 gerieten in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen, nachdem sich auf einen Zeugenaufruf mehrere Personen bei der Polizei gemeldet und auf ein Protzvideo hingewiesen hatten, das in Tostedt kursierte und das die Männer offensichtlich selbst im Internet verbreitet hatten.



Bereits am Mittwoch wurde die Wohnung der beiden Männer in Buchholz durchsucht, in der sie in einer Wohngemeinschaft leben. nachdem die Staatsanwaltschaft Stade einen entsprechenden Beschluss erwirkt hatte. Bei der Aktion wurden Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden müssen.



Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer in der Ruine der Halle waren und dort eine Turnmatte angezündet hatten, was in der Folge den Vollbrand der Halle auslöste. zv