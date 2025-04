Featured

Umgekippter Laster im Maschener Kreuz sorgt für erhebliche Behinderungen

Maschen - Ein umgekippter Lastzug im Bereich des Maschener Kreuzes hat am Mittwochmorgen für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Der mit Kranteilen beladene Laster war von der A1 kommend, auf die A 39 in Fahrtrichtung Hamburg aufgefahren. Ausgangs der Rechtskurve kippte der Sattelzug im Bereich des Beschleunigungsstreifens nach links um und blieb mittig auf den beiden Fahrspuren liegen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde vort Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt.

Die Autobahn 39 musste in Fahrtrichtung Hamburg, zunächst ab der Anschlussstelle Maschen, voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu entsprechendem Rückstau im morgendlichen Berufsverkehr.



Mittlerweile laufen die Bergungsarbeiten. Die Polizei ging am Vormittag davon aus, dass die Fahrbahn am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden kann. zv