Unfall auf der Rosengartenstraße: Fahrer hatte Schutzengel

Leversen – Erneut hat es auf der Rosengartenstraße (K52) in Leversen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Fast an der gleichen Stelle wie bereits am Sonnabendnachmittag ereignete sich am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter.

Der 24-jährige Fahrer war mit seinem VW Caddy um 23 Uhr von der Anschlussstelle Tötensen kommend in Richtung Sieversen unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte dann seitlich mit der Beifahrerseite mit einem Baum kollidiert. Der Aufprall war laut Feuerwehr so stark, dass der Motorblock herausgerissen wurde und gemeinsam mit dem Fahrzeug in etwa 30 Meter auf der Gegenfahrbahn liegen blieb.

Weitere Fahrzeugteile wurden auf das Feld daneben geschleudert. Den ersteintreffenden Einsatzkräften der Feuerwehr Leversen-Sieversen bot sich ein Trümmerfeld und beim Anblick des Fahrzeuges musste vom schlimmsten ausgegangen werden. Jedoch hatte der Fahrer einen sehr wachsamen Schutzengel.

Ersthelfer der Freiwilligen Feuerwehr befreiten den Fahrer und leisteten Erste Hilfe. Der Mann kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach Mitteilung der Polizei verletzte sich der Mann schwer. Möglicherweise war eine Alkoholbeeinflussung unfallursächlich, dem Mann wurde zur weiteren Untersuchung eine Blutprobe entnommen. cb