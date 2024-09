Featured

Unfall in Meckelfeld: Kind fuhr "unvermittelt" mit Rad auf Straße

Meckelfeld - Der acht Jahre alte Junge, der am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bürgermeister.Heitmann-Straße von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt wurde, war mit seinem Fahrrad "unvermittelt" auf die Straße gefahren, um auf die andere Seite zu kommen. Das hat laut Polizei die Spurensicherung und die Zeugenbefragung ergeben.

Danach war das Kind in die selbe Richtung wie der in Richtung Höpen fahrende Bus geradelt und dann plötzlich auf die Fahrbahn gefahren. Der Busfahrer konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Dabei ging die Frontscheibe am Bus zu Bruch.

Noch vor Ort wurde der Junge, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, von der Besatzung eines Rettungswagen des DRK und einen Notarzt versorgt. Dann flog ein Rettungshubschrauber das Kind in das UKE.

Im Bus stürzten einige Fahrgäste durch die Vollbremsung. Ein elf Jahre altes Kind erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Busfahrer (25) wurde wegen eines Schocks betreut.

Die Bürgermeister.Heitmann-Straße war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt. zv