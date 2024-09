Featured

Unfall mit E-Scooter: 17-Jähriger in Buchholz schwer verletzt

Buchholz – Ein Jugendlicher ist bei einem Unfall mit dem E-Scooter in Buchholz schwer verletzt worden: In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam es in der Hamburger Straße auf dem Geh- und Radweg parallel zur B75 zu einem folgeschweren Sturz mit einem E-Scooter.

Der 17-jährige Fahrer des Scooters stürzte ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei schwer, so dass er in eine Hamburger Klinik eingeliefert werden muss. Eine Alkoholbeeinträchtigung kann nicht ausgeschlossen werden, so dass die Ermittlungen aufgenommen wurden.

Das Fahren mit dem E-Scooter ist generell nicht ungefährlich: Die Zahl der Unfälle von E-Scooter mit Personenschaden ist 2023 um 14 Prozent auf 9 425 gestiegen, die Zahl der Todesopfer hat sich gegenüber dem Vorjahr von 11 auf 22 verdoppelt. Und: 42 Prozent der Verunglückten im Jahr 2023 waren jünger als 25 Jahre.