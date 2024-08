Featured

Unfall mit Linienbus in der Wilstorfer Straße sorgt für größeren Einsatz

Harburg - Mit einem größeren Aufgebot, darunter mehrere Rettungswagen, rückte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in die Wilstorfer Straße aus. Dort war Ecke Moorstraße ein Bus der Linie 14 auf den Pritschenwagen einer Firma aufgefahren. Dabei zersplitterte die Frontscheibe am Bus. Durch das abrupte Bremsen stürzten Fahrgäste. Die Feuerwehr versorgte zwei Leichtverletzte.

Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Wegen des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme kam es auf der Hauptroute für Busse zu erheblichen Behinderungen. dl