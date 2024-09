Featured

Unfall sorgt für zusätzliche Behinderungen auf Harburgs ausgelasteten Straßen

Harburg - Feuerwehrleute schieben am Karnapp Ecke Harburger Schloßstraße einen beschädigten Wagen zur Seite. Dort hatte es am Samstagvormittag beim Abbiegen einen Zusammenstoß zwischen einem Fiat Punto und einem Peugeot gegeben. Drei Fahrzeuginsassen erlitten Verletzungen.

Der Unfall sorgte für zusätzliche Behinderungen durch die Sperrung A7 bereits hoch belasteten Straßen im Bereich Harburg. Autofahrer hatte bis in den Nachmittag viel Geduld mitbringen müssen, wenn sie in Richtung Hamburg unterwegs waren. Betroffen waren auch die Ausweichstrecken durch den Hafen. So staute sich vor der Kattwykbrücke der Verkehr. Auch auf der Seehafenstraße kam es zu starken Behinderungen