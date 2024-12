Featured

Verkehrsunfall auf der L 215: 75-jährige Radfahrerin stirbt im Krankenhaus

Thieshope - Am Sonnabend-Morgen kam es in Thieshope zu einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einer 75-jährigen Radfahrerin und einem Auto. Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, erlag die 75-jährige Frau am Sonntag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Auf der L215 in Richtung Winsen fuhr die 61-jährige Fahrzeugführerin hinter einem vorausfahrenden Pkw. Auf der Höhe einer Einmündung bog der vorausfahrende Pkw nach rechts ab, weshalb die Fahrzeugführerin ihre Geschwindigkeit leicht verringerte und sodann ihre Fahrt in Richtung Winsen fortsetzten wollte.

Genau in diesem Moment fuhr eine 75-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec aus dieser Einmündung unvermittelt auf die Landstraße ein, um diese zu queren, und wurde von dem Pkw der 61-jährigen erfasst.

Die Radfahrerin erlitt durch die Kollision mit dem Fahrzeug schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg verbracht. Die Fahrzeugführerin erlitt durch die Kollision einen Schock und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.