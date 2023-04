Vermisste 70-Jährige aus Neugraben unterkühlt aber lebend gefunden

Neugraben - Die seit Samstag aus eine Pflegeinrichtung im Bereich Falkenbergsweg vermisste Frau ist wieder da. Die 70-Jährige wurde am Montag im Bereich des Friedhofs in Eißendorf gefunden. Sie war stark unterkühlt und kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für sie nicht.

Die 70-Jährige war am Sonnabend aus der Pflegeinrichtung verschwunden. Am Samstagabend und am Sonntag hatte es größere Suchaktionen gegeben, an denen neben der Polizei auch zahlreiche Hilfskräfte von DRK oder Rettungshundestaffel beteiligt waren. dl