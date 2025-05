Featured

Vermisstensuche auf der Elbe: Sportbootfahrer behindern Einsatz

Winsen – Großangelegte Suchaktion auf der Elbe in Laßrönne bei Winsen: 150 Polizei- und Rettungskräfte, 7 Boote und eine Drohne waren am Sonnabend über mehrere Stunden bei einer Vermisstensuche auf der Elbe im Einsatz.

Am Sonnabend gegen 14 Uhr stellten Beamte der Polizei Winsen in der Elbuferstraße ein unverschlossenes Auto fest. Der 54-jährige Fahrzeugführer konnte in der Nähe des Fahrzeugs nicht angetroffen werden.

Nach ersten Ermittlungen konnte ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden, weshalb umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt wurden. Unter Hinzuziehung der Wasserschutzpolizeien Scharnebeck und Hamburg, der DLRG, der Feuerwehr sowie von Personensuchhunden wurde der Elbbereich umfangreich abgesucht.

Der Vermisste konnte trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen bisher nicht aufgefunden werden.

Die Polizei leitete zudem mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Sportbootfahrer wegen Behinderung der Suchmaßnahmen ein.