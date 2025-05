Featured

Vespa-Fahrer bei Unfall schwer verletzt – BMW-Fahrer gibt Gas und verschwindet

Harburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht: Sonntag hat sich ein 70-jähriger Rollerfahrer in Harburg schwer verletzt. Der mutmaßliche Verursacher des Verkehrsunfalls soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr der 70-Jährige mit seiner Vespa die Buxtehuder Straße in Richtung stadteinwärts. Hinter der Einmündung Helmsweg soll ein grauer BMW unvermittelt vom Parkstreifen in den Fließverkehr eingefahren sein.

Der Rollerfahrer bremste stark ab und wich aus, um eine Kollision zu verhindern, stürzte im weiteren Verlauf jedoch auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich unter anderem Frakturen im Oberkörperbereich zu.

Die Fahrerin oder der Fahrer des BMW entfernte sich, ohne anzuhalten vom Unfallort in Richtung stadteinwärts.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den schwerverletzten 70-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu der grauen BMW-Limousine beziehungsweise deren Fahrerin oder Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.