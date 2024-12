Featured

Viele Einbrüche: Kontrollaktion im Landkreis soll der Polizei Erkenntnisse bringen

Landkreis - Als Reaktion auf die vermehrten Einbrüche im Landkreis Harburg, hat die Polizei mehrere Stunden auf der Landstraße 213 zwischen Bendestorf und Jesteburg Fahrzeuge kontrolliert. "Diese gezielten Kontrollen sind ein wichtiger Baustein unserer Ermittlungsarbeit. Sie helfen uns, neue Erkenntnisse über mögliche Tätergruppen zu gewinnen", so Polizeisprecher Jan Krüger. Einbrecher sind in der Regel im Fahrzeug unterwegs. Durch die Kontrollen kann die Polizei über die Personalienüberprüfung verdächtige Personen feststellen.

Im Rahmen der Aktion wurden In der Zeit von 14 bis 20 Uhr 385 Fahrzeuge und mehr als 580 Personen kontrolliert. Insgesamt leitete die Polizei sechs Strafverfahren wegen verschiedener Verkehrsdelikte ein. Drei Personen wurde vor Ort Blut abgenommen, weil sie im Verdacht standen, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren zu sein. Mehr als 50 Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden festgestellt. Zudem leitete der Landkreis mehrere Überprüfungen nach Gewerberecht ein.

Die Einbruchsserie im Landkreis reißt aber nicht ab. In Meckelfeld stiegen am Brombeerweg Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. Für die Tat nutzten sie eine auf dem Grundstück ihrer Opfer vorgefundene Leiter.

In Hanstedt erbeuteten Einbrecher bei einem Einbruch in der Straße Roter Kamp Schmuck und Bargeld.

In Winsen traf es eine Erdgeschosswohnung in der Straße Winser Baum. Dort erbeuteten die Täter Schmuck, Uhren und Papiere. zv