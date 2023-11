Während Unterricht war: Frau auf Schulgelände in Heimfeld vergewaltigt

Heimfeld - Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Dienstag eine 29 Jahre alte Frau an der Weusthoffstraße auf das dortige Schulgelände gezerrt und vergewaltigt haben. Die Tat passierte gegen Mittag, als noch in der Schule Unterricht war.

Gegen 11:45 Uhr war die Mutter auf dem Weg zur Schule gewesen, als sie vor dem Gelände der Grundschule von zwei Männern angesprochen wurde. Ihre, von der Polizei als glaubhaft eingestufte Schilderung: Einer der Männer hielt sie fest, während sich sein Komplize an ihr verging. Danach flüchtete das Duo.

Die Frau rief die Polizei. Dort hat mittlerweile die Fachdienststelle für Sexualdelikte im Landeskriminalamt den Fall übernommen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise zu den beiden Männer, die arabisch gesprochen haben sollen.

Der erste Täter wird als 40 bis bis 50 Jahre-alt, etwa 1,7 Meter groß beschrieben. Er hat graue Haare, "Monobraue" und Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Der zweite Täter ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,78 bis 1,85 Meter groß und wirkte muskelös und sportlich. Er haben ovales Gesicht mit einer frischen, schorfigen Wunde auf der Nase und ein Tattoo auf einem Unterarm. Zur Tatzeit hatte er einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose an.

Beide Männer wurden vom Opfer als arabisch aussehend bezeichnet.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Telefonnummer 040/ 4286 - 56789 zu melden. zv