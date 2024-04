Waffendiebstahl auf Rangierbahnhof Maschen: Zwei Männer festgenommen

Maschen - Bundespolizisten haben bei Maschen zwei Männer festgenommen, die auf dem Rangierbahnhof Maschen Waffen aus einem Container gestohlen haben. Es handelt sich um zwei 30 und 49 Jahre alte Belarussen, die sich per Duldung in Deutschland aufhalten dürfen und unangemeldet im Bereich Seevetal wohnten. Obwohl das Duo bislang nicht polizeilich auffällig war, gehen Ermittler davon aus, dass es "Profis" sind.

In Nürnberg war einem Bahnmitarbeiter aufgefallen, dass an einem per Bahn transportierten Container, in dem hunderte der Gewehre transportiert wurden, die Plombe fehlte. Schnell war klar: Acht Kartons mit insgesamt 40 Gewehren, fehlten.

Die Spur führt zum Rangierbahnhof Maschen. Dort hatte der Conatiner vom 16. bis 19 März gestanden. Zwischen den Gleisen entdeckten Bundespolizisten zunächst Rest der Plombe, dann in der Nähe des Rangierbahnhofs ein Versteck, an dem die Waffen in Plastiksäcken vergraben worden waren.

Die Bundespolizei gründete die Soko "Depot". Beamte einer Spezialeinheit legten sich auf die Lauer. Am 6. April fuhren die beiden Belarussen in einem Crysler Voyager vor. Nachdem sie die Waffen aus dem Versteck geholt hatten, wurden festgenommen. Widerstand leisteten sie nicht.

Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft. Beide schweigen eisern. Ermittler gehen davon aus, dass der Diebstahl gezielt nach dem Tip eines Insiders stattfand und das Duo die Waffen im Darknet anbieten und verkaufen wollten.

Die Gewehre stammen aus China und sind legal über den Hamburger Hafen nach Deutschland eingeführt worden. Hier sollten sie an ein Unternehmen in Süddeutschland gehen, dass mit Waffen handelt. zv