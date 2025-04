Featured

Waltraud Guse ist neue Chefin der Polizeistation in Salzhausen

Salzhausen - Waltraud Guse ist neue Chefin der Polizeistation Salzhausen. Sie übernahm den Posten bereits am 1. April von Michael Stolze, der in den Ruhestand ging.

Guse war in den vergangenen zwei Jahren als Leiterin des Fachbereichs strategischen Planung und Organisationsentwicklung im Stab der Polizeiinspektion Harburg tätig. Davor hatte sie bereits 17 Jahre in der Polizeistation Salzhausen gearbeitet, kennt also die Besonderheiten der Region.

Unterstützt wird die neue Leiterin von Polizeihauptkommissar Heiko Riebesell, der künftig als stellvertretender Leiter der Polizeistation Salzhausen fungieren wird.