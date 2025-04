Featured

Warum betreute eine psychisch Kranke eine pflegebedürftige Seniorin?

Hausbruch - Der Tod der 83 Jahre alten Frau, die offenbar in einer Wohnung am Twistering von ihrer Enkelin getötet wurde, wirft Fragen auf. Warum war eine alte, pflegebedürftige Seniorin in der Obhut ihrer als psychisch auffälligen Enkelin. Dieser Frage wird sie die Behörde stellen müssen.

Den die 39-Jährige war bereits einschlägig bekannt. Mehrfach soll sie nach Informationen von harburg-aktuell auch ein Fall für den sozialpsychatrischen Dienst gewesen sein, der beim Bezirksamt Harburg angesiedelt ist. Auch Anwohner aus dem Twistering berichten von Auffälligkeiten.

Der Polizei war die Frau ebenfalls bekannt. Das war auch der Grund, warum Beamte der Wache Neugraben die Wohnung der 39-Jährigen überprüften, nachdem diese am Neuwiedenthaler Teich versuchte eine Parkbank und Büsche anzuzünden. Anwohner hatten deshalb die Polizei gerufen.

In der Wohnung entdeckten die Beamten die Leiche der Großmutter, die durch "stumpfe und scharfe Gewalt" starb. Nach Informationen von harburg-aktuell war der alten Dame mehrfach in den Rücken gestochen und das Gesicht zertrümmert worden.

Gegen die 39-Jährige wurde mittlerweile ein Unterbringungsbefehl wegen Totschlag erwirkt. Sie kommt in die geschlossene Psychiatrie.

In diesem Zusammenhang mit der Tat werden Zeugen gesucht, die im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen verdächtige Beobachtungen in den Bereichen Twiste- und Kreetortring sowie den angrenzenden Grünanlagen gemacht haben. Sie möchten sich sich unter Telefon 4286-56789 beim beim Landeskriminalamt oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. zv