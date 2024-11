Featured

Wieder illegalen Spielautomaten bei Razzien in Harburger Innenstadt entdeckt

Harburg - Razzia gegen illegales Glücksspiel in zwei Laden im Harburger Innenstadtbereich. Polizisten und Bezirksamt überprüften zunächst einen "Kulturverein" an der Straße Am Soldatenfriedhof. Die Beamten entdeckten zwei offenbar illegal für Glücksspiel umgebaute Automaten sowie eine größere Menge Bargeld.

Der Verein, so erklärte ein Vorstandsmitglied, verdiene mit den Automaten kein Geld. Sie würden auf Wunsch der Mitglieder aufgestellt. Dass das Betreiben solcher Automaten eine Straftat sei, wollt der Mann vom Verein, der seit 35 Jahren besteht, aufgrund von Sprachbarrieren nicht verstehen.

Ein bekannter Drogendealer, der in dem Verein angetroffen wurde, bekam dank der neuen Gesetzeslage sein Marihuana und Geld zurück. Er hatte nur fünf Gramm der Droge dabei. Das Geld, gestückelt in szenetypischen Beträgen, durfte er auch behalten.

Im Casanova Club am Lüneburger Tor entdeckten die Beamten zwei offenbar illegal zum Glücksspiel betriebe Geräte. Auch hier wurde das Innenleben beschlagnahmt.

Sowohl der Verein, wie auch der Club waren in der Vergangenheit bei Kontrollen wegen solcher Geräte aufgefallen. zv