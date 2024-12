Featured

Wilstorf: Zwei Verletzte nach Schießerei am Reeseberg

Wilstorf - Schießerei am Reeseberg Ecke Nöldekestraße. Anwohner hörten in der Nacht zum Montag lautes Knallen. Sie riefen die Polizei. Beamte entdeckten kurz darauf in der Bar "Sorty" zwei Männer, die Schussverletzungen erlitten hatten. Der 27 Jahre alte Türke und der 47 Jahre alte Rumäne hatten sich vermutlich dort rein geschleppt. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem 27-Jährigen besteht Lebengefahr.

Vor der Tür sicherten Beamte mehrere Patronenhülsen, die dort auf dem Gehweg lagen. Die Spurensicherung rückte an. Unter anderem wurde der Tatort mit einem 3D-Scanner vermessen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler waren drei Männer bereits angetrunken in die Bar gekommen. Unter zwei von ihnen hatte es Streit gegeben. Dann fielen ein Schuss in der Bar und mehrere Schüsse draußen.

Mittlerweile hat die Mordkommission den Fall übernommen. Über Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt.

Die Bar war im November durchsucht worden. Damals hatte man dabei einen Raum mit offenbar illegal zum Glücksspiel genutzte Automaten entdeckt. Außerdem wurde verkaufsfertig abgepacktes Kokain sichergestellt. zv

