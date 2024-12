Bad ohne Fenster: Wie eine effektive Lüftung trotzdem gelingt

Ratgeber - Bei der Suche nach einem neuen Zuhause ist die Frage nach dem Badezimmer immer mit am Start. Es gibt zwei Fraktionen. Die einen schwören auf das Badezimmer mit Fenster, allein schon weil sie das Tageslicht genießen möchten. Andere wissen das Bad ohne Fenster zu schätzen, durch die Möglichkeiten einer effektiven Lüftung. Oft werden solche Häuser oder Wohnungen aber sogar abgelehnt, in Unkenntnis der heutigen Möglichkeiten. Es gibt durchaus Optionen, wie man für frische Luft im Bad ohne Fenster sorgen kann.

Doppelter Benefit – die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Fehlt das Fenster, lässt sich das Badezimmer ohne große Kältebrücken besser beheizen. Das spart in vielen Fällen Geld, es geht aber noch besser. Wird eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ins Bad integriert, stimmt die Frischluftzufuhr, aber auch die Energiebilanz. Aus der abgeführten Luft wird durch das System die Energie zurückgewonnen. Das heißt in der Praxis, dass die Wärme gespeichert wird und die Luft im abgekühlten Zustand nach außen gelangt.



Die Luft bleibt bzw. wird frisch, die Heizenergie ist aber nicht buchstäblich in die Luft geblasen. Wenn ein Haus mittelmäßig oder sehr energieeffizient gebaut ist, macht sich diese Lösung gut. Die Systeme arbeiten unauffällig und leise im Hintergrund, der Effekt ist aber trotzdem da. Gleichzeitig sorgt der Abtransport von feucht-warmer Luft auch für eine Reduktion der Schimmelgefahr in Wohnräumen.

Innerliche Lüftung mit Rohrventilatoren

Die Lüftung des Bads ist meist nur durch eine Abdeckung zu erkennen. Dahinter steckt die eigentliche Technik. Wer selbst ein Lüftungssystem einbauen will, findet den passenden Rohrventilator auf lueftungsfabrik.de. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie die verbrauchte Luft über Kanäle abführen. Es braucht somit keinen direkten Zugang nach draußen und keine optische Beeinträchtigung im Raum.



Je nach Modell gibt es Sensoren, die automatisch auf die Luftfeuchtigkeit reagieren. Wenn es nach dem Baden also etwas dunstiger im Bad wird, springt der Rohrventilator an und leitet die Feuchtigkeit zuverlässig nach außen. Sie hat so gar keine Chance, sich irgendwo abzusetzen und zu Schimmelgefahren zu führen.

Gegen Gerüche und für frische Luft wichtig

Wenn es um die wichtigsten Probleme von Badezimmern ohne Fenster geht, spielt nicht nur Feuchtigkeit eine Rolle. Machen wir uns nichts vor, in Badezimmern entstehen oft unangenehme Gerüche und die neigen dazu, sich ohne Fenster im Raum festzusetzen. Spezialisierte Lüftungssysteme mit Aktivkohlefiltern reinigen die Luft effektiv und entfernen Geruchsmoleküle. In fortschrittlichen Systemen kommen auch Ionisatoren zum Einsatz. Sie helfen dabei, die Reinraumqualität zu verbessern. Das passiert durch die Freisetzung negativ geladener Ionen, die Partikel in der Luft binden und sie abtransportieren.



Da das alles unsichtbar passiert, kann trotzdem eine ästhetische Dekoration stattfinden, ganz ohne optische Einschränkungen.



Ganz wichtig dabei ist aber, dass jedes Lüftungssystem gereinigt werden muss. Schmutzpartikel oder ein verstopfter Filtern führen dazu, dass die Effektivität nachlässt. Einmal pro Jahr reicht die Filterreinigung in der Regel aus.

Bad ohne Fenster nicht so schlimm wie gedacht

Es gibt immer noch Menschen, die ein Haus oder eine Wohnung mit fensterlosem Badezimmer kategorisch ablehnen. Die Angst vor einer hohen Luftfeuchtigkeit und schlechter Luft ist groß. Dank der modernen Lüftungssysteme ist die Angst nicht mehr relevant. Heutige Lösungen bieten Möglichkeiten zur Luftzirkulation und helfen dabei, das Raumklima angenehm zu halten. dl