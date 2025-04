Featured

Brennendes Altpapier in Lagerhalle sorgt für Feuerwehreinsatz

Harburg - Feuer beim Recyclingunternehmen Remondis an der Hörstener Straße. Gegen Mittag war in einer Halle, in der Altpapier sortier wird, ein Brand ausgebrochen. Dichter Rauch zog durch die Halle. Vier Mitarbeiter der Firma zogen sich beim Versuch den Brand zu löschen eine Rauchvergiftung zu.

Die Feuerwehr setzte mehrere Löschtrupps ein. Brennende Papierballen wurden mit einem Radlader aus der Halle gefahren, um sie dort abzulöschen.

Der Brand war schnell unter Kontrolle. Für die Zeit der Löscharbeiten wurde auch ein angrenzenden Verwaltungsgebäude evakuiert. Wie es zu dem Feuer kommen, ist unklar. Die Kripo ermittelt. zv