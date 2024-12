Dienstrad-Leasing: So einfach funktioniert das Dienstrad-Leasing

Ratgeber - Ob für private Fahrten, den Weg zur Arbeitsstelle oder die Transferfahrt im Auftrag des Arbeitgebers: Mit dem Fahrrad lassen sich kurze und mittlere Distanzen easy meistern. Deshalb ist es aus Sicht des Arbeitnehmers durchaus attraktiv, vom Chef ein Dienstrad zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Für den Boss erweist es sich in punkto Handling und Kosten-Nutzen-Verhältnis als sinnvoll, sich für den Abschluss eines Leasingvertrags zu entscheiden. Das klingt komplizierter als es in der Praxis ist. Für Mitarbeiter Fahrräder zu leasen, ist online bereits in wenigen Schritten erledigt.

Dienstrad-Leasing: Auswahl des favorisierten Bikes durch den Mitarbeiter

Angestellte wissen es in den meisten Fällen sehr zu schätzen, wenn ihnen der Arbeitgeber ein hohes Maß an Freiraum lässt. Dies gilt gleichermaßen für die Bewältigung der Arbeit wie auch für die Entscheidung, welches Dienstrad schlussendlich auf dem Hof stehen wird.

Deshalb haben Mitarbeiter die Möglichkeit, sich bei ausgewählten Anbietern für das Dienstrad-Leasing für ein Bike ihrer Wünsche zu entscheiden. Hierfür stellen die Fahrradportale im Internet ein umfangreiches Portfolio an Modellen für jeden Geschmack bereit.

Ein Bike zu fahren, das den eigenen Vorstellungen in Perfektion entspricht, macht Spaß und erhöht die Motivation, die guten Leistungen im Job auch künftig beizubehalten. Alternativ gibt es die Option, sich ein Fahrrad im stationären Handel auszusuchen. Der Leasingvertrag wird in diesem Fall dennoch mit dem Bikeportal im Internet komfortabel und sicher abgeschlossen.

Beim Dienstrad-Leasing hat der Arbeitgeber das letzte Wort

Auch wenn dem Mitarbeiter ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Dienstrads eingeräumt wird, so entscheidet der Arbeitgeber über die anfallenden Kosten. Er ist es, dem die finale Freigabe des Leasingvertrags obliegt. Auch hier wendet sich der Arbeitgeber an den Online-Anbieter.

Der unterschriebene Vertrag kann per Upload digital versendet werden. Durch diese unkomplizierte Abwicklung steht das gewünschte Dienstrad schnell zur Verfügung. So kann der Mitarbeiter bereits in Kürze losradeln. Aktuell profitiert die Fahrradbranche von hohen Wachstumszahlen beim Dienstrad-Leasing.

Das Dienstrad-Leasing ermöglich den kürzesten Weg zum neuen Dienstrad

Um das Bike in Empfang zu nehmen, bedarf es beim Dienstrad-Leasing lediglich kurzer Wege. Jedes Unternehmen kann (gern auch in Absprache mit dem Mitarbeiter) selbst entscheiden, ob das Dienstrad geliefert werden soll oder in Eigenregie im stationären Fahrradhandel abgeholt wird.

Fällt die Wahl auf eine Anlieferung, so wird das Dienstrad per Spedition zum Firmensitz transportiert. Soll das Bike an einem beliebigen anderen Ort entgegengenommen werden, so kann man bei den meisten Anbietern alternativ eine individuelle Wunschadresse für den Speditionsversand angeben.

Individuelle Betreuung für das Dienstrad-Leasing per Kundenservice des Bike-Portals

Leasingverträge über Diensträder können komfortabel und in Windeseile abgeschlossen werden, generell bietet das Fahrrad-Leasing zahlreiche Vorteile. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen anschließend auf sich allein gestellt ist, wenn es um Fragen wie Wartung und etwaige Reparaturen geht. Seriöse Anbieter für das Dienstrad-Leasing bieten

Inspektion,

Teilnahme an überregionalen Mobilitätstagen

Management bei Ablösung von Leasingverträgen

und viele weitere Leistungen rund um das Dienstrad aus einer Hand.

Etablierte Dienstleister unterstützen schnell und zuverlässig, falls das Dienstrad einmal gestohlen werden sollte

Auch ein Dienstrad ist vor einem Diebstahl nicht gefeit. Wichtig ist es, die Meldung eines solchen Ereignisses nicht auf die lange Bank zu schieben. Wird dem Unternehmen für jeden Mitarbeiter ein Zugang im Dienstrad-Portal zur Verfügung gestellt, so können Angestellte die Meldung über diesen Zugang selbst veranlassen. In das Dienstrad-Leasing werden nicht umsonst große Hoffnungen gesetzt.

So lassen sich versicherungsrechtliche Ansprüche zügig klären und ein Ersatzrad flott zur Verfügung stellen. Die Verwaltung aller Ereignisse rund um das geleaste Dienstrad erfolgt bei einer Online-Plattform zentral und gestaltet sich in hohem Maße übersichtlich. Damen, die sich bezüglich des Fahrradfahrens mit einem Dienstrad noch nicht ganz so sicher fühlen, können auch vorab an einem Fahrradkurs teilnehmen.

Dienstrad-Leasing war noch nie so einfach: Problemlose Ablösung von Leasingverträgen bei Dienstfahrrädern

Startet ein Mitarbeiter in die Elternzeit oder steht eine Kündigung im Raum, tritt vor dem vertraglich vereinbarten Ende des Leasingvertrags ein sogenannter „Störfall“ ein. Für professionelle Online-Anbieter ist es keine Hürde, den Leasingvertrag beispielsweise durch einen anderen Mitarbeiter ablösen zu lassen. Für den Arbeitgeber ist es nicht minder wichtig, dass in Verbindung mit derartigen Störfällen keine unnötigen Zusatzkosten auf ihn zukommen.

Deshalb ist es elementar, schnellstmöglich den Kontakt zum Anbieter zu suchen und gemeinsam mit dem Support ein Konzept für die Ablösung des Leasingvertrages zu erarbeiten. Ein Dienstrad zu leasen, war noch nie so einfach wie es heutzutage über renommierte Leasinganbieter von Diensträdern im Internet der Fall ist. dl