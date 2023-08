Kredite von Privat - Vorteile für beide Seiten

Ratgeber - In finanziell angespannten Zeiten, wenn die Preise für Rohstoffe in die Höhe schießen und die Inflation dazu beiträgt, dass das mühsam ersparte Geld immer weniger wert ist, hört man Botschaften, wie die, dass das Auto eine teure Reparatur benötigt, alles andere als gern.

Die Welt ist im Wandel, so schnell wie schon lange nicht mehr und im Mittelpunkt steht dieses Mal jeder selbst. Von steigenden Kosten, zu geringen Löhnen, fehlenden Zinsen kann schließlich jeder selbst ein Lied singen. Es sterben die Geschäfte in den Städten und so manchen wird selbst schon bang um den eigenen Job.

Wird in der heutigen Zeit das Geld knapp, so hat wahrscheinlich jeder ein Verständnis dafür. Nur wenige wiegen sich derzeit noch in finanzieller Sicherheit. Immer mehr Menschen finden sich zum ersten Mal im Leben in der Situation, dass sie sich um einen Kredit bewerben oder zumindest Informationen dazu einholen. Das ist nichts, wofür man sich schämen müsste, denn egal, ob es der große Kredit für den Hausbau oder die Firmengründung ist oder ob es sich um einen kleinen Kredit handelt, um die Miete für das nächste Monat bezahlen zu können. Welche positiven Effekte Mikrokredite haben können, das zeigt sich eindrucksvoll am Beispiel der Bemühungen des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus. Kredite sind etwas Gutes und entscheidend für die reibungslosen Abläufe in einer modernen Wirtschaft.

Private geben an Private

Freunde zeichnen sich dadurch aus, dass sie einander unterstützen, wenn die Zeiten einmal schlecht sind. Künstler machen Ausstellungen und weisen damit auf die eigenen Werke hin, Handwerker dienen mit ihren Fähigkeiten – es gibt viele Möglichkeiten, um sich im privaten Umfeld zu revanchieren und kenntlich zu zeigen. Bei einem offiziellen Kredit, einem solchen, bei dem man bei der Bank vorstellig werden muss, sieht das leider vollkommen anders aus.

Vorteile ergeben sich natürlich nicht nur für den Kreditnehmer, sondern auch für den Kreditgeber. Wird der Kredit mittels eines sicheren und offiziellen Plattform geregelt, so schaffen die Zinsen, von denen der Gläubiger den Großteil erhält, einen Anreiz privates Geld zu verleihen. Für den Kreditgeber kann sich daraus eine echte Anlagechance ergeben, das Geld liegt nicht nur unberührt auf Konten und wird aufgrund der Inflation Jahr für Jahr weniger wert.

Auf lokalen Wirtschaftskonferenzen kommt immer wieder das Thema Kredite auf und wer als Privater die Chance und die Zeit hat, sich mit dem Thema ausführlicher auseinanderzusetzen, der stellt fest, dass die Modelle der Zukunft bestenfalls ohne Banken und kontrollierende Finanzsysteme auskommen.

Ein Fazit

Die Bank muss nicht mehr länger die erste Anlaufstelle sein, wenn man sich um einen Kredit bemüht. Solange die Bank der Zukunft, die Technologie und das Bankwesen zum Zweck der größeren Transparenz vereint, nicht existiert, lohnt es sich, auf bessere und schnellere Alternativen zurückzugreifen. Eine Alternative zum Kredit von Privat kann ein Darlehen von institutionellen Anlegern über auxmoney sein.