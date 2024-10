Pflege leicht gemacht: Was für gesunde Füße wirklich wichtig ist

Ratgeber - Füße werden oft vernachlässigt, stecken über Stunden in den (unpassenden) Schuhen und kommen nur im Sommer an die frische Luft. Erst wenn der Fuß Probleme bereitet, rückt er in den Mittelpunkt. Dann ist es oft schon zu spät, Physiotherapie, professionelle Fuß- und Hautpflege stehen an. Um die Füße für ihre tägliche Arbeit zu entlohnen, ist Pflege von Anfang an wichtig. Dazu gehört neben den richtigen Schuhen auch Hautpflege.

Die richtigen Schuhe sorgen für Wohlbefinden

Der passende Schuh entscheidet über das Wohlbefinden im Alltag. Unpassendes Schuhwerk kann im Blasen, Fußfehlstellungen und Rückenprobleme begünstigen. Wichtig ist, dass der Schuh den Fuß stützt, gleichzeitig aber genug Bewegungsspielraum lässt. Zu enge oder zu weite Schuhe sind buchstäbliches „Gift“ für die Füße.

Besonders Vielläufer nutzen gern spezielle Modelle wie Joya Schuhe, die angenehmes Gehen, Stehen und Laufen unterstützen. Wer im Job über Stunden auf den Beinen ist, muss sich auf seine Schuhe 100 % verlassen können. Ein weiches Fußbett, eine sanfte Auftrittsdämpfung und sanftes Abrollen sind ein Muss.

Unbedingt ab und an barfuß laufen

So wichtig gute Schuhe sind, so sehr profitieren die Füße vom Barfußlaufen. Der direkte Kontakt mit dem Boden stärkt die Fußmuskulatur, fördert die Durchblutung und das Gleichgewicht. Der Fuß arbeitet ganz natürlich, er greift, stabilisiert und passt sich dem Untergrund an.

Auf weichen Untergründen wie Sand und Gras ist Barfußlaufen nicht nur angenehm, sondern auch gesund. Wer regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche ein paar Minuten auf blankem Boden barfuß läuft, unterstützt das Fußgewölbe, eine gesunde Körperhaltung und hilft Fehlstellungen vorzubeugen. Für Menschen, die viel Zeit in ihren Schuhen verbringen, ist dieser Ausgleich für die Füße besonders wichtig.

Gesunde Füße benötigen passende Hautpflege

Nicht nur das Schuhwerk, sondern auch die Pflege der Füße ist wichtig. Den ganzen Tag in Socken bildet sich schnell das passende Milieu für Pilze und Hautkrankheiten. Andersherum sind auch trockene und rissige Haut und die Bildung von Hornhaut möglich. Nach langen Tagen ist eine Pflegeroutine mit einem erholsamen Fußbad sehr erholsam.

Spezielle Fußcreme mit einem hohen Urea-Anteil unterstützt das Hautbild und spendet Feuchtigkeit. Bei der Entfernung von Hornhaut sind sanfte Methoden die beste Wahl. Scharfe Klingen und Hobel eignen sich nur bedingt, sie können zu Hautverletzungen führen. Sanfter sind Peelings und Bimssteine, mit denen sich die überschüssige Haut entfernen lässt.

Nagelpflege wird oft unterschätzt

Pilze und andere Erkrankungen können nicht nur im Bereich der Haut entstehen, sondern auch an den Fußnägeln. Feuchtigkeit oder Kontaktinfektionen in Sauna, Schwimmbad und anderen öffentlichen Einrichtungen sind hier die Hauptgründe. Ein Nagelpilz sieht nicht nur unschön aus, sondern gefährdet die Gesundheit des Fußnagels nachdrücklich.

Falsches Schneiden kann dazu führen, dass die Nägel einwachsen und Entzündungen verursachen. Auch hier kann das Schuhwerk als Übel an der Wurzel identifiziert werden. Ist es zu eng oder drücken die Schuhe, belastet das die Nägel. Wachstumsstörungen sind oft die Folge.

Eine Rolle spielt allerdings auch die Ernährung. Zeigen sich die Nägel brüchig oder verfärbt, kann das an einem Biotin- oder Zinkmangel liegen. An dieser Stelle macht es Sinn, die Ernährung zu überprüfen.

Fazit: Auch Füße haben Aufmerksamkeit verdient

Füße sind der ständige Begleiter und doch erhalten sie oft nicht die Pflege, die sie eigentlich brauchen und verdienen. Die Kombination aus bequemen Schuhen, guter Hautpflege und gelegentlichem Barfußlaufen sorgt dafür, dass die Füße langfristig gesundbleiben. Das gilt für Vielläufer einmal mehr als für jene, die öfters mal die Beine hochlegen können.