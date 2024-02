Reisen im Sommer 2024: Darum sind Kreuzfahrten nach wie vor angesagt

Ratgeber - Bei einem Blick auf die aktuellen Reisetrends für den Sommer 2024 fällt auf, dass sich Kreuzfahrten nach wie vor einer besonderen Beliebtheit erfreuen. Immerhin bieten sie die Möglichkeit, viele Highlights innerhalb kurzer Zeit zu erleben.

Hierbei handelt es sich jedoch definitiv nicht um den einzigen Vorteil, der mit dieser Art des Reisens verbunden ist. Die folgenden Abschnitte zeigen, warum es sich lohnen kann, auf diesen Klassiker, der bei genauem Hinsehen mehr als nur ein Trend ist, zu setzen.

Grund Nr. 1: Ein breit gefächertes Angebot

Wer eine Kreuzfahrt online buchen möchte, wird mit einer Vielzahl an Möglichkeiten konfrontiert. Egal, ob innerhalb Europas oder in Richtung Karibik: Heutzutage gibt es viele Orte, die mit dem Schiff entdeckt werden können.

Umso wichtiger ist es, sich über die eigenen Erwartungen und Wünsche an den perfekten Urlaub klar zu werden und die Details zu den jeweiligen Reisepaketen genau zu studieren.

Grund Nr. 2: Viele Ausflugsziele innerhalb kurzer Zeit

Im Rahmen einer Kreuzfahrt ist es möglich, viele Ausflugsziele innerhalb kurzer Zeit für sich zu erschließen. Schon nach maximal einem oder zwei Seetagen lockt meist bereits das nächste Highlight. Auch länderübergreifende Kreuzfahrten gehören für viele Anbieter dazu.

Gleichzeitig entscheidet natürlich jeder Tourist selbst, ob er sich geführten Touren anschließen oder die Stadt, an deren Hafen das Schiff angelegt hat, selbst erkunden möchte. Sollte Ersteres der Fall sein, ist es ratsam, entsprechende Pläne mit Hinblick auf das Budget zu berücksichtigen. Denn: Die einschlägigen Angebote kosten in der Regel Geld.

Grund Nr. 3: Eine gute Planbarkeit auf der Basis des All-inclusive-Preismodells

In den meisten Fällen haben Kreuzfahrt-Urlauber die Möglichkeit, die Verpflegung an Bord auf der Basis des All-inclusive-Preismodells zu buchen. Das bedeutet, dass Frühstück, Mittag- und Abendessen, aber auch manche Getränke, mit dem Reisepreis bereits abgegolten wurden.

Genau hieraus ergibt sich eine überzeugende Planbarkeit, die dafür sorgt, dass der größte Teil der Kosten bereits im Vorfeld beglichen wurde.

Grund Nr. 4: Ein ganz besonderes Gefühl von Entspannung

Viele Menschen, die sich einmal dazu entschlossen haben, eine Kreuzfahrt zu buchen, werden zu Stammurlaubern auf Schiffen. Oft ist es die Mischung aus Freiheit und Entspannung, die dazu führt, dass sie Kreuzfahrten in ihrem Leben nicht mehr missen möchten – und das, obwohl es natürlich in so gut wie jedem Sommer auch Ferieninspirationen für Daheimgebliebene gibt.

Interessant ist zudem, dass es hierfür nicht zwangsläufig besonders viele Ausflüge oder Action braucht. Vor allem die Wellnessangebote auf den kleinen und großen Kreuzfahrtschiffen dieser Welt wurden im Laufe der Zeit kontinuierlich erweitert.

Grund Nr. 5: Luxuriöse Extras an Bord

Luxus spielt auf so gut wie jedem Kreuzfahrtschiff, das heutzutage in See sticht, eine große Rolle. Natürlich kann der Begriff „Luxus“ unterschiedlich definiert werden. Während manche Anbieter auf Saunalandschaften, Massageangebote und Ähnliches setzen, fokussieren sich andere auf breit gefächerte Sportangebote – sowohl indoor als auch outdoor.

Dementsprechend ist es umso wichtiger, sich mit der Frage „Wie möchte ich meine Tage auf dem Schiff verbringen?“ auseinanderzusetzen. Hierbei zeigt sich unter anderem auch immer wieder, dass es von Vorteil sein kann, sich auf eine freundliche Kinderbetreuung verlassen zu können. So profitieren letztendlich so gut wie alle Generationen davon, auf dem Kreuzfahrtschiff der Wahl vom Alltag abschalten und die inneren Batterien wieder aufladen zu können – und vielleicht sogar den ein oder anderen Familien-Wellness-Urlaub zu erleben.

Fazit

Über einen langen Zeitraum hielt sich das hartnäckige Vorurteil, bei Kreuzfahrten handele es sich um eine vergleichsweise teure Form von Urlaub. Wer sich jedoch ein wenig Zeit nimmt, um Preise, Leistungen und unter anderem auch die Vielzahl an unterschiedlichen Eindrücken, mit denen Urlauber konfrontiert werden, einander gegenüberzustellen, erkennt schnell, dass es an der Zeit ist, alles gegebenenfalls neu zu bewerten.

Bei genauer Hinsicht handelt es sich bei einem Urlaub auf einem Schiff um mehr als nur um einen Trend … vielmehr um eine besondere Art von Lebensgefühl.