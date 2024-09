Sea Devils, Blue Devils & Huskies: Wo wird in Hamburg American Football gespielt?

Ratgeber - Football wird auch in Deutschland immer beliebter, wie auch die immer wieder in großen deutschen Fußballstadien ausgetragenen Spiele der NFL zeigen. Jedes Jahr gastieren Teams aus den Vereinigten Staaten in Deutschland und ziehen die Zuschauer in den Bann des temporeichen und actiongeladenen Spiels. Wer sich hierzulande für Football interessiert, hat jedoch nicht nur die Möglichkeit, seine NFL Favoriten 2024/25 wenige Male im Jahr in deutschen Stadien live zu sehen, sondern ist dies auch bei den Footballvereinen in und um Hamburg möglich.

Außerdem gibt es durch die hier ansässigen Vereine auch die Möglichkeit, selbst Football zu spielen und sich im Vorfeld dazu mal ein Spiel der in Frage kommenden Mannschaft anzuschauen. In diesem Artikel soll ein Überblick gegeben werden, wo in und um Hamburg Football gespielt wird und welche Möglichkeiten es gibt, selbst mitzuspielen.

Die Blue Devils

Die Hamburg Blue Devils sind einer der bekanntesten Hamburger Football Vereine und sind schon im Jahr 1992 ins Leben gerufen worden. Sie haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass Football in Deutschland heute überhaupt so einen hohen Stellenwert hat, wie es der Fall ist. Die Titelsammlung der Hamburg Blue Devils kann sich ebenfalls sehen lassen, denn die Teams gewannen über die Jahre mehrere nationale sowie internationale Trophäen.

Im Moment sind die Blue Devils nicht mehr erstklassig, sondern mussten sich leider aus der dritten Liga, der Regionalliga, des American Football Verbandes Deutschland abmelden, weil sie nicht genug Spieler und Coaches hatten. Das Ziel des Teams ist klar, es soll wieder zurück in die erste deutsche Profiliga gehen, wo sie als Traditionsverein auch hingehören. Dass der Weg dorthin aber weit und schwierig ist, ist auch klar.

Bei den Blue Devils ist es sogar möglich ein Probetraining zu machen, um selbst Spieler eines der Teams der Blue Devils zu werden. Dies gibt Interessenten die Möglichkeit, selbst am erneuten Aufstieg der Hamburg Blue Devils mitzuwirken. Ihre Heimspiele tragen die Blue Devils in Altona in der Memellandallee aus.

Die Sea Devils – Hamburgs bekanntestes American Football Team

Die Sea Devils sind wohl das populärste Footballteam aus Hamburg, sie sind auch gleichzeitig das einzige Profiteam in Sachen Football in Hamburg. Allerdings gibt es bei den Sea Devils nicht die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und als Spieler mitspielen. Denn das Profiteam ist komplett und Amateure können sich nicht anmelden. Aber Interessierte können sich die Spiele der Sea Devils Hamburg anschauen, denn sie spielen in großen Stadien und brechen regelmäßig Zuschauerrekorde. Sie tragen ihre Spiele beispielsweise im Hamburger Volksparkstadion, dem Stadion an der Lohmühle und im Weserstadion aus.

Die Sea Devils sind gut organisiert und alles wird professionell gemanagt, sie haben eine ganze Reihe von Coaches, wie dies im Football üblich ist, sowie eine sehr breite Fanbase, die sich auch regelmäßig die Spiele live anschaut. Eine ideale Möglichkeit also, sich einmal ein Profifootballspiel live anzusehen.

Hamburg Huskies – Football für alle Altersklassen

Die Hamburg Huskies sind ein Footballverein aus Hamburg, genauer gesagt Billstedt, die für alle Altersklassen Mannschaften anbieten, sodass sich dort wirklich jeder zu einem Probetraining anmelden kann. Auf diese Weise ist es möglich, selbst aktiv Football zu spielen, um zu schauen, ob der Sport etwas passendes ist. Die Huskies sind bereits 1994 gegründet worden und haben in all den Jahren eine Mannschaft im Herrenbereich angemeldet gehabt.

Das Team war auch schon in der ersten deutschen Footballliga vertreten und das für ganze drei Jahre. Der Name wurde im Laufe der Jahre geändert, aber das Konzept ist geblieben und so ermöglichen es die Huskies durch ihre zweite Herrenmannschaft auch, dass sich ambitionierte Sportler anschließen und so zum Football finden. Die Heimspiele sowie das Training der Hamburg Huskies werden auf Kunstrasen auf dem Kasim Edebali Field ausgetragen.

Football aus Buxtehude – die Jackrabbits

Nicht ganz in Hamburg, aber in der Nähe, genauer gesagt in Buxtehude, gibt es die Footballmannschaft Jackrabbits. Diese Mannschaft gibt es bereits seit dem Jahr 2016 unter dem Sportverein Buxtehude und jeder Interessierte kann dort auch selbst aktiv werden und Football spielen. Im American Football Bereich des Vereins sind weit mehr als 100 aktive Mitglieder dabei, sodass es neben der aktiven Herrenmannschaft auch noch Jugendmannschaften gibt.

Eine Besonderheit dieses Vereins ist das Angebot von Flag Football, einer neuen Variante des ursprünglichen American Footballs, die man dort spielen kann und die ab 2028 sogar olympisch sein wird. Dabei liegt die Besonderheit auf einem vermindertem Körperkontakt während des Spiels, sodass diese Variante ideal für Einsteiger und Anfänger geeignet ist. Aus diesen Gründen eignet sich der Sport auch schon für deutlich jüngere Spieler, die den Sport gerne mal ausprobieren möchten. Außerdem werden die Mannschaften nicht nach Geschlechtern aufgeteilt, sodass es zu einer bunten Mischung kommt und der Sport einen ganz besonderen Reiz hat.

Pioneers, Ravens und Swans – Football aus Hamburg

Neben den genannten Mannschaften gibt es noch die Pioneers, die Ravens und die Swans, die in Hamburg Football spielen. Vor allem die Pioneers sind über die Stadtgrenzen von Hamburg hinaus bekannt, da sie aktuell in der zweiten deutschen Liga spielen. Das Heimstadion befindet sich im Stadtpark und ist bei den Spielen gut besucht, denn das Team gilt als eines der besten in Norddeutschland. Wer selbst dabei sein möchte, kann sich über die Webseite zum Probetraining anmelden.

Die Hamburg Ravens spielen im Moment in der Oberliga Nord uns sind ebenfalls eine bekanntere Hamburger Mannschaft. Sie trainieren und spielen in Harburg und auch hier können sich INteressenten online zum Probetraining anmelden. Neben der Herrenmannschaft gibt es Jugendteams und außerdem auch Flagfootball, das immer beliebter wird.

Die Hamburg Swans sind ein American Football Team aus Bergedorf und auch in diesem Hamburger Footballverein gibt es Jugendmannschaften (U19 und U16) sowie eine Herrenmannschaft und außerdem auch eine Flag Football Mannschaft. In der aktuellen Saison spielen die Swans in der Regionalliga Nord und gehören somit auch zu den erfolgreichsten norddeutschen Footballteams.

Ein weiterer Verein, der an dieser Stelle nicht fehlen darf, ist Hamburg United, die eine Flag Football Mannschaft haben sowie weitere Jugendmannschaften der neuartigen Version des American Football. Der Verein ist in Eimsbüttel ansässig und wer Interesse an einem Training hat, findet auf der Homepage alle relevanten Informationen. dl