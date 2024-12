Tipps für die Suchmaschinenoptimierung

Ratgeber - Die Suchmaschinenoptimierung wird in der Regel mit SEO abgekürzt und ist ein gängiger Begriff, wenn es um das Verfassen und Veröffentlichen von Texten auf der eigenen Website oder auf einem Blog geht. Die Optimierung wird eingesetzt, um die eigene Homepage und die Inhalte im Internet und bei Suchmaschinen wie Google sichtbarer zu machen. Es gibt verschiedene Regeln und Strategien, die man hier anwenden kann. Wir wollen uns heute einige von ihnen anschauen.



Backlinks richtig setzen

Wenn man in der Selbstständigkeit und mit der eigenen Website erfolgreich sein will, kommt es auf die Reichweite an. Hier spielen vor allem Backlinks eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um Verlinkungen auf andere Websites oder zu bestimmten Produkten in den eigenen Texten.

Sehr hilfreich ist es, wenn die eigene Website auch auf anderen Blogs verlinkt wird, denn der Erfolg einer Seite wird unter anderem an den Backlinks gemessen. Es kann also sinnvoll sein, Kooperationen mit anderen Unternehmern einzugehen und sich gegenseitig zu verlinken. Die Backlinks führen die Leser auf die jeweils andere Website.



Bestimmte Keywords verwenden

Als Nächstes kommt es auf das richtige Setzen von Keywords an. Damit man diesen Schritt gut umsetzen kann, muss man vor dem Verfassen eines Textes eine Keywordrecherche durchführen. Dafür gibt es verschiedene Tools, von denen viele bei den klassischen Anbietern von Baukästen für Websites zu finden sind.

Wichtig ist, dass man Keywords im Text einbaut, die häufig im Internet gesucht werden. Das steigert die Chancen, dass die eigenen veröffentlichten Texte häufiger angezeigt werden. Es gibt auch einige Kurse, die man zu dem Thema Keywordrecherche belegen kann. Es macht Sinn, sich hier umfassend zu informieren, um die eigenen Texte erfolgreich zu machen.



Keine Texte von KI veröffentlichen

Ein weiterer Tipp ist, dass man im besten Fall so wenige Textpassagen wie möglich, die Texten von künstlichen Intelligenzen ähneln, auf seiner Website präsentiert. Auch hier gibt es einige Tools, mit denen man seine Beiträge auf KI-Ähnlichkeit prüfen kann. Auf einigen Websites und Blogs sind viele Texte zu finden, die von künstlichen Intelligenzen geschrieben wurde. Das spricht in der Regel für eine eher niedrige Qualität. Texte von künstlichen Intelligenzen erkennt man anhand von einfachen Satzstrukturen und vielen Aufzählungen. Man sollte die Texte lieber selbst schreiben oder mit einem professionellen Texter zusammenarbeiten.



Eine Agentur beauftragen

Wenn es um SEO geht, dann gibt es die Möglichkeit, sich selbst um die Optimierung zu kümmern oder sich eine Hilfe an die Seite zu holen. Es gibt viele Agenturen, die sich auf SEO spezialisiert haben und Unternehmen und selbstständigen Personen helfen, die eigene Reichweite zu vergrößern.

Agenturen findet man schnell im Internet. Am besten vereinbart man mit einer Agentur einen Termin für eine Beratung. Hier kann geklärt werden, was man sich von der Zusammenarbeit erhofft und in welchen Bereichen man am meisten Unterstützung benötigt. Wenn man sich gemeinsam arrangiert hat und bereits eine Weile zusammenarbeitet, wird die Suchmaschinenoptimierung schnell zu einem festen Bestandteil der eigenen Arbeit an der Website oder am Blog.