Urlaub neu entdecken - die besten Trends

Ratgeber - Städtetrips, Set Jetting, Balkonien – es gibt zahlreiche Urlaubstrends, die die Auszeit vom Alltag abwechslungsreich und aufregend oder aber besonders entspannend gestalten. Der Trick für wahrhafte ungestörte Ferien liegt darin, selbst neue Trends zu setzen oder anderen erst verzögert zu folgen.

Wandern neu entdecken

Der Fischerpfad in Portugal ist eine Wanderstrecke, die zahlreiche Highlights zu bieten hat. Zwischen malerischen Küsten, entspannenden Stränden und urigen Fischerdörfern erstreckt sich der Fischerpfad in Portugal in Etappen und ist damit auch ein optimales Ziel für Kurzurlaube. Wer keine lange Anreise in Kauf nehmen möchte, findet sein Wanderglück auf den Jakobswegen in Deutschland. Ob zu Fuß oder mit dem Rad, allein, mit Freunden, Kind, Kegel oder Hund, kurz oder lang – die Strecken helfen dabei, Abstand vom Alltag zu gewinnen, die Ausdauer zu steigern und das eigene Land besser kennenzulernen. Ähnlich wie der Fischerpfad weisen sie unterschiedliche Etappen auf und bieten damit für jedes Fitnesslevel und für jede Urlaubsdauer das Passende.

Ebenso wie eine Staycation in der eigenen Stadt fallen Wanderungen und Fahrradtouren ohne lange Anreise unter die nachhaltigen Möglichkeiten, Neues zu entdecken. Sie sparen Zeit, Geld, Aufwand und Treibstoff. Umwelt und Klima werden geschont. Zudem bieten sie oftmals mehr Entspannung. Denn ausschweifende Vorbereitungen entfallen und es ist weder mit Jetlag zu rechnen noch mit An- und Abreisen, die ganze Urlaubstage verschlucken. Die Entspannung beim Wandern, Fahren oder Campen ist zudem komplett ohne Fischerpfad Portugal-Karte möglich. Ein freies Wochenende und etwas Abenteuerlust reichen aus, um die eigene Umgebung zur Erholung zu nutzen und dabei Menschenmassen sowie größere Ausgaben zu vermeiden.

Geruhsame Urlaube neu entdecken

Bali, Bora Bora, der Amazonas oder Indien sind beliebte Reiseziele, denn aktuell gilt bei vielen: Je weiter, desto besser. Die Vorteile der Fernreisen sind unbestreitbar. Sie gehen allerdings auch mit großem Aufwand, erheblicher Umweltbelastung und hohen Ausgaben einher. Statt von einem fernen Ziel zum nächsten zu hetzen und sich dabei selbst unter Druck zu setzen, lohnt ein Blick auf ruhigere Urlaubsvarianten.

Medical Spas helfen dabei, sich wirklich von den Belastungen des Alltags zu erholen, zu entspannen und Kraft zu tanken. Selbst das Hotel in der eigenen Stadt ist eine wunderbare Alternative dazu, lange Anfahrten in Kauf zu nehmen und Abstand von den üblichen Pflichten zu nehmen, sich verwöhnen zu lassen und die Heimat aus einer anderen Perspektive zu erfahren. Dazu kommt es auch, wenn die Ferien zu Hause zum Genießen und Erleben genutzt werden. Veranstaltungen in kurzen Entfernungen sind oftmals zahlreicher als gedacht. Es gilt, Restaurants kennenzulernen, kulturelle Möglichkeiten zu nutzen oder aber die eigenen vier Wände zu verschönern und damit Erholungsräume zu schaffen, die Tag für Tag das Wohlbefinden steigern.

Endlich Glamping testen, täglich schwimmen gehen, zum Car Camping aufbrechen oder einen Film-Marathon abhalten und endlich einmal gar nichts unternehmen – Daheimgebliebene haben umfassende Möglichkeiten, ihre Batterien aufzuladen. Zudem genießen sie Vorteile, die nicht zu verachten sind. Sie müssen nicht das ganze Jahr für ein oder zwei Wochen ansparen oder können genau das tun und geben keinen Großteil davon für die Reise und Unterkunft, sondern für puren Genuss aus. Die Umwelt wird nicht belastet und von den Urlaubstagen bleiben mehr für wahre Erholung übrig. Bei den Vorzügen handelt es sich um Punkte, die über jedem Trend stehen. dl