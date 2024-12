Weihnachtliche Bescherung – mit diesen Geschenken liegen Sie immer goldrichtig!

Ratgeber - Die Weihnachtszeit ist eine besinnliche Zeit, in der wir mit unseren Freunden und Familien zusammenkommen. Wir schlendern über den Weihnachtsmarkt, lassen unseren Vorgarten durch Lichterketten erstrahlen und so manch ein Tisch schmückt einen Adventskranz. Und wie jedes Jahr kommt eine bestimmte Frage in den Sinn: Mit welchen Geschenken macht man den Liebsten eine Freude?

Ihnen fehlt es schlichtweg an Ideen? Dann haben wir in diesem Artikel einige Inspirationen parat, mit denen Sie bestimmt ins Schwarze treffen! Von einer Handyhalterung fürs Fahrrad über Gourmet-Sets als Klassiker hin zu Erlebnisgutscheinen können Sie sich von unseren Vorschlägen etwas abschauen.

Zubehör fürs Smartphone

Jeder hat es in der Hosen- oder Jackentasche dabei: das Smartphone. Oder kennen Sie einen Menschen, der keines besitzt? Daher ist Zubehör dafür immer eine tolle Geschenkoption. Bevor Sie sich jedoch auf die Suche machen, sollten Sie herausfinden, welches Smartphone-Modell der Beschenkte sein Eigen nennt. Dies ist beispielsweise wichtig, wenn Sie einen Displayschutz oder ein Case kaufen. Denn es macht einen Unterschied, ob Sie eine iPhone 15 pro Hülle kaufen oder eine für das iPhone 16.

Es gibt natürlich auch Zubehör, das Sie schenken können, wenn Sie das Modell nicht in Erfahrung bringen konnten. Für die sportlichen Freunde und Bekannten oder diejenigen, die durch die Stadt navigieren müssen, ist eine Fahrradhalterung der perfekte Begleiter. Eine Powerbank kommt hingegen bei allen gut an, die viel am Handy sind und nicht plötzlich mit einem schwarzen Bildschirm dastehen wollen.

Die Geschenke-Klassiker

Es gibt einige Geschenke, die einfach ein Dauerbrenner unter dem Weihnachtsbaum sind. Dazu gehören unter anderem:

Schokolade und Pralinen: Manchmal sind es die einfachen Dinge, die wahre Freude bereiten, und wer kann schon Nein zu dieser zartschmelzenden Verführung sagen? Die Auswahl reicht von traditionellen Sorten bis hin zu exotischen Kombinationen, die neue geschmackliche Erlebnisse bereithalten. Achten Sie auch auf die Verpackung und Aufmachung, denn das Auge isst bekanntlich mit.

Der Handel bereitet sich natürlich auf die Weihnachtszeit vor und so winken uns von allen Seiten die unterschiedlichsten Geschenk-Sets entgegen – perfekt für alle, die nicht wissen, was sie kaufen sollen. Die Sets kommen bereits in festlichen Aufmachungen daher und brauchen oft nicht mehr verpackt zu werden. Ein Set mit ausgewählten Gewürzen kann die Kochkünste beflügeln und neue kulinarische Wege eröffnen. Wellness-Sets hingegen, vollgepackt mit Ölen, Badezusätzen und Duftkerzen, sind ideal für kleine Auszeiten im Alltag. Raumduft oder Parfüms: Raumdüfte oder Parfüms sind ebenfalls wunderbare Geschenke, die im Gedächtnis bleiben. Bedenken Sie hier jedoch die Vorlieben des Beschenkten. Soll es etwas Blumiges, Frisches oder etwas Herbes sein?

Gutscheine kommen nie aus der Mode

Wenn die Optionen überwältigend erscheinen oder Sie sich nicht sicher sind, was der Empfänger wirklich möchte, können Sie die Entscheidung einfach in die Hände des Beschenkten geben. Gutscheine geben nämlich jedem die Freiheit, sich genau das auszusuchen, was er haben möchte.

Besonders gefragt sind Erlebnisgutscheine, die vom Fallschirmspringen hin zum Besuch eines Spas reichen. Aber auch Gutscheine für Online-Shops sind immer eine gute Wahl und erlauben dem Beschenkten eine Shoppingtour seiner Wahl für Technik, Kleidung oder Haushalt. dl