80 Schützenvereine feiern im Lindtner ihren neuen Landeskönig

Heimfeld - Da war das Lindtner einen Abend völlig in Schützenhand. Mitglieder von 80 Vereinen aus Stadt und Land kamen am Sonnabend in das Privathotel an der Heimfelder Straße, um den 69. Landeskönigball zu feiern und es dabei so richtig krachen zu lassen.

Proklamiert wurde auch der neue Landeskönig. Wolfgang Strauch von den Reinbeker Schützen hatte das beste Ergebnis. Auf die Plätze zwei und drei kamen Yeves Heitmann vom Tostedter Schützenverein und Hans-Jürgen Heucke vom Schützenverein Moorwerder.

Landeskönigin wurde Anke Engelbrecht von der Geestachter Schützengesellschaft. Plätze zwei und drei gingen an Isabella Bumann vom KKS Tell Buchholz und Birgit Fricke vom Schützenkorps Stelle. zv

Isabella Bumann, Anke Engelbrecht und Birgit Fricke. Foto: zv