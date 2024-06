Featured

Der Vorsitzende ist jetzt auch der König: Andreas Jepp regiert beim SV Eißendorf

Eißendorf – Der SV Eißendorf hat einen neuen König – und der ist gleichzeitig der erste Vorsitzende: Andreas Jepp (59) setzte sich am Sonntag kurz vor 17.30 Uhr mit dem 652. Schuss gegen seine Konkurrenten im Schießstand durch und erlegte den recht zähen Holzvogel. Am Sonntagabend wurde er zum neuen König proklamiert und übernahm die Königskette von seinem Vorgänger Werner Krug.

Zu den ersten Gratulanten gehörte seine Ehefrau und Königin Stefanie Jepp, die er zuvor natürlich in seine Pläne, um den Königstitel mitzuschießen, eingeweiht hatte.

Am Ende des Festsonntags gab es einen Dreikampf um die Königskette: Neben dem Vorsitzenden legten auch seine Stellvertreter Sebastian Schröder und Stefan Schubert auf den Königsvogel an. Doch am Ende konnte nur einer jubeln, und das war Andreas Jepp.

Als Adjutanten wählte er seinen Vorgänger Werner Krug und Holger Schlüter. Es wird also das gleiche bewährte Königs-Team wie im Vorjahr im Einsatz sein.

Andreas Jepp – von Beruf Fahrlehrer bei der Hochbahn - ist seit 2011 Mitglied im SV Eißendorf und ist seit fünf Jahren der erste Vorsitzende des 1878 gegründeten Vereins.

Neuer Jungschützenkönig wurde Manuel Polley.

Insgesamt gab es beim SV Eißendorf zufriedene Gesichter nach dem dreitägigen Fest. Einer der Höhepunkte war das Open-Air-Konzert am Sonnabend mit den Celtic Cowboys. Rund 140 Besucher forderten mehrere Zugaben, so dass die Disco später als geplant anfangen konnte.