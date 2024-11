Featured

Grünkohlessen der Gilde: Aufnahme der neuen „Knöpfe“ in die Garde des Königs

Heimfeld - Die Harburger Schützengilde hat drei neue Knopfsergeanten: Joachim Meincke, Stefan Tiedke und Lothar Kestler – Er wurde auf Geheiß des vorjährigen Königs zum Knopf ernannt - wurden am Freitagsabend beim Grünkohlessen der Knopfsergeanten offiziell in die Garde des Königs aufgenommen. Joachim Meincke konnte am Freitag leider nicht dabei sein.

Traditionell findet das Grünkohlessen der Knopfsergeanten im November im Privathotel Lindtner statt. In diesem Jahr war es gut besucht: Mehr als 55 Knöpfe, folgten der Einladung des Vorstands in das Heimfelder Privathotel. Das Essen fand in diesem Jahr allerdings ohne Gilde-König statt, da im Juni wie berichtet kein Nachfolger für Ulf Schröder gefunden wurde.

Die Vorbereitungen für dieses Essen beginnen bereits einige Tage zuvor: Küchenchef Sebastian Lohmann und sein Team ließen den Grünkohl einige Tage auf kleiner Flamme köcheln. 40 Kilogramm der Spezialität waren es in diesem Jahr. Dazu wurden 100 Kohlwürstchen, 30 Kilo Kartoffeln und 30 Kilo Kassler zubereitet.

Um sich von der Qualität zu überzeugen, statteten die neuen Knöpfe gemeinsam mit dem Vorstand der Hotelküche auch in diesem Jahr einen Besuch ab. Küchenchef Sebastian Lohmann servierte den Knöpfen einen Probierteller der Köstlichkeit, die jetzt wieder Saison hat, und den ersten Schnaps des Abends.

Am Sonntag findet im Rahmen des Kulturtags der Laternenumzug der Harburger Schützengilde statt. Beginn ist um 18 Uhr an mehreren Orten in der City. Der krönende Abschluss ist das große Feuerwerk. Nächstes Highlight ist der Winterball der Gilde, der am Sonnabend, 14. Dezember, im Hotel Lindtner stattfinden wird.