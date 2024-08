Featured

Großes Finale der Harburger Schützen: SV Heimfeld feiert sein Vogelschießen

Heimfeld – Finale bei den Harburger Schützen: Mit dem Vogelschießen des Heimfelder Schützenvereins wird am kommenden Wochenende die Schützensaison in Harburg zu Ende gehen. Von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. August, feiern die Heimfelder Schützen ihr Vogelschießen und Volksfest rund um den Festplatz an der Heimfelder Straße 120.

Als Highlights auf dem Programm stehen unter anderem der große Zapfenstreich am Freitag, das beliebte Kinderfest am Samstag und, ganz neu gestaltet, die „Summer Beats Party“ am Samstagabend. Für Stimmung sorgen wird am Samstag DJ Crazy Paddy, bekannt vom LiLaBe, Hamburgs größter Kostümparty.

Für die amtierende Königin Sarah Moysen, 2023 proklamiert als „die Unnachgiebige“, und ihre Crew geht damit ein aufregendes und ereignisreiches Jahr zu Ende. Gemeinsam mit Prinzgemahl Chris Peglow und den Adjutantinnen Vera Lünsmann, Caro Kabuse und Nadine Gruschwitz war die 38-jährige Majestät viel unterwegs für ihren Verein, besuchte insgesamt elf Bälle und verpasste kein Schützenfest befreundeter Vereine.

So ist es keine Überraschung, dass sich viele Gäste zum Heimfelder Vogelschießen angekündigt haben, darunter die befreundeten Schützen aus Eißendorf und Marmstorf, sowie das eine oder andere bekannte Gesicht aus der lokalen Politik.

Das bisherige Highlight des Königsjahres war für die Kauffrau im Gesundheitswesen eindeutig der eigene Königsball im Februar, und dort vor allem die gesammelten Spenden für die Deutsche Kinder-Rheuma-Stiftung. Über die „Spenden statt Blumen“ hat sich die Königin damals besonders gefreut. Doch auch der Kreis- und Landeskönigsball waren sehr besondere Ereignisse.

Das sind die Highlights des Heimfelder Vogelschießens:

Freitag, 21. August: Der Große Zapfenstreich vor der Friedrich-Ebert Halle beginnt um 21 Uhr.

Sonnabend, 22. August: Um 15.30 Uhr beginnt das Kinderfest im Festzelt. Teilnehmen dürfen alle Kinder von 3 bis 12 Jahren. Jedes Kind erhält einen Preis.

20 Uhr: Proklamation der neuen Vizekönige, anschließend beginnt die „Summer Beats Party“ mit DJ Crazy Paddy, bekannt vom LiLaBe. Die Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro inkl. 3 Euro Verzehr.

Sonntag, 23. August:

Das Schießen der Jungschützen auf den Vogel und das Schießen auf den großen Vogel und die Scheiben beginnt um 8 Uhr. 10 Uhr: Empfang der Ehrengäste und Festessen.

20 Uhr: Proklamation der neuen Schützenkönige vor dem Schießstand, anschließend Festball im Festzelt, der Eintritt ist frei.