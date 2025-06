Featured

Neuer Schützenkönig: Hendrik Meyer „Der Aufsteiger“ regiert in Rönneburg

Rönneburg - Am vorletzten Maiwochenende konnte beim diesjährigen Rönneburger Vogelschießen Hendrik Meyer als neuer Schützenkönig proklamiert werden. Er setzte sich gegen seinen genauso engagierten Konkurrenten Jürgen Flasche durch. Am Sonntag fiel um 16.50 Uhr mit dem 544. Schuss der letzte Rest vom hölzernen Rumpf von der Stange.

„Mir blieb der Atem stehen, als sich der Schuss gelöst hatte, ich das Ziel aus den Augen verloren hatte und auf einmal die Menge jubelte. Was ist denn jetzt los“, waren die ersten Gedanken des frisch gebackenen Schützenkönigs.

Der neue Schützenkönig bringt Erfahrung mit – Vom Adjutanten zum König: Dass es ein erfolgreiches Königsjahr für ihn und seine Mannschaft werden wird, das steht schon jetzt fest, denn König Hendrik bringt weitreichende Erfahrungen im Schützenwesen mit.

Im Schützenwesen engagiert sich König Hendrik seit 2004. Zunächst im Schützenverein zu Moorburg, bevor er 2010 in den Schützenverein Rönneburg eintrat. Dort konnte er gleich zwei Jahre lang hintereinander „königliche Luft“ bei zwei Majestäten schnuppern, denn als doppelter Adjutant stieg er gleich in die royale Welt Rönneburgs ein. Als Generalprobe für sein heutiges königliche Würdenamt kann man auch sein drittes Adjutantenjahr verstehen. Dieses hatte er nämlich bei seinem Vorgänger Jan Wolkenhauer inne. Auch im Regieren kennt er sich aus, so war 2004 / 2005 bereits Jungschützenkönig in Moorburg.

Der neue König Hendrik Meyer ist 42 Jahre alt und von Beruf Servicemonteur für Blockheizkraftwerke. Das Schützenwesen zählt zu seinem größten Hobby. Sollte er mal nicht für den Verein unterwegs sein, treibt es ihn gerne auch mal in das Volksparkstadion, denn er ist mit Leib und Seele HSV – Fan. Man kann behaupten, dass er neben seiner Freude über den gelungenen Aufstieg „seines“ HSV mit dem Königsjahr ein I-Tüpfelchen auf das Jahr 2025 gesetzt hat. Auch der neu erworbene „Zweitwohnsitz“ auf einem Campingplatz kann er nun als königliche Residenz bezeichnen. Eine weitere Passion ist das Angeln.

Durch sein Königsjahr begleiten ihn seine Lebensgefährtin Andrea, seine Adjutanten Marcel Schlichte, Michael Kusen, Steffen Balhorn, Lars Balhorn, sowie die beiden Hunde Hugo und Gigi.

„Ich freue mich auf das Königsjahr, auf jeden Einzelnen, der mich und meine Crew begleitet, auf jedes Fest, auf jeden Fall“, sagt Hendrik Meyer.

Es ist nicht der erste Versuch von Hendrik Meyer, Schützenkönig in Rönneburg zu werden. Bereits im vergangenen 2024 hatte er es versucht, scheiterte jedoch knapp an Jan Wolkenhauer, seinem Vorgänger.

Das diesjährige Rönneburger Vogelschießen war ein voller Erfolg. Bei bestem Vorsommerwetter freuten sich die Veranstalter über einen sehr gut besuchten Festplatz.