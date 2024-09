Featured

Schlussschießen beim SV Rönneburg: Wer wird neuer Vizekönig?

Rönneburg - Gefühlt ist das vergangene Schützen- und Volksfest in Rönneburg erst einige Tage her, doch nun steht in Rönneburg das nächste „Highlight“ des Jahres vor der Tür. Am Sonnabend, 14. September, feiern die Rönneburger Schützen ihr beliebtes Schlussschießen, bei dem es für den amtierenden Vizekönig Gerhard Eilken heißt, nun langsam Abschied von seinem Vizekönigsjahr zu nehmen.

Der 72-jährige pensionierte Flugzeugbauer bei Airbus schaffte es im September 2023, das letzte Teil des hölzernen Rumpfes abzuschießen. Zusammen mit seinen Adjutanten Manfred Merten und Thomas Neumann genoss er ein tolles und schönes Vizekönigsjahr.

Mit der Flaggenparade am Schützenheim und einem Festumzug durch das Rönneburger Dorf, voran mit dem Spielmannszug Rönneburg, wird Vizekönig Gerd abgeholt, bevor am Nachmittag feststehen wird, wer neuer Vizekönig im Schützenverein Rönneburg wird. Bereits vorher findet das Schießen auf Preisscheiben und den hölzernen Vogel statt.

Vizekönig Gerhard „Gerd“ Eilken ist ein vielfach engagiertes Schützenmitglied und aktiver Spielmann des vereinseigenen Spielmannszuges. Dort fungiert er als Stabführer und spielte auch die große Trommel oder die Becken. Zudem engagiert er sich im Schützenverein als 1. Sportleiter.

Im Jahr 2007/2008 regierte er bereits als „Der sportliche Flugzeugbauer“ im Schützenverein Rönneburg und hatte die Würde des Schützenkönigs inne. 10 Jahre später schaffte er es, „König der Könige“ aller Rönneburger Schützenkönige zu werden. Einen innigsten Wunsch, endlich mal Vizekönig zu werden, blieb Gerd Eilken bisher verwehrt, doch im vergangenen Jahr hat er es endlich geschafft, worüber er sich bei der Proklamation sichtlich gefreut hat.

„Am Tag meiner Abdankung bin ich 30 Jahre Mitglied im Schützenverein Rönneburg“, sagt Gerd Eilken und blickt mit Wehmut auf eine großartige Vereinszeit zurück. Insgesamt kann er auf beachtliche 58 Jahre Schützenleben zurückblicken.