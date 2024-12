Featured

Winterball der Harburger Schützengilde: 350 Gäste kamen ins Privathotel Lindtner

Heimfeld - Die Harburger Schützengilde lud zum Winterball - und gut 350 Gäste kamen, um wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten festlich zu feiern. Erfreulich: Es waren viele jüngere Leute dabei, die die Ballnacht im Privathotel Lindtner genossen. Bei ihnen fanden besonders die Flanierkarten, aber auch die Disko in einem der beiden kleiner Säle Anklang.

Eines war diesmal anders. Die Gilde hat in diesem Jahr keinen König. So eröffneten die Tanzpaare nach der Begrüßung durch den 1. Patron Ingo Mönke im großen Festsaal die Ballnacht. Gefeiert wurde bis weit nach Mitternacht. Damit alles funktioniert und die Wettbewerbe reibungslos laufen, war ein 14-köpfiges "Winterball Team", rekrutiert aus dem Nachwuchs, am Start. Den Hauptpreis gewonnen hat Pascal Geffke, der sich jetzt auf sieben Tage auf Kreta freuen kann.

Der Winterball ist eine der wenigen noch gebliebenen gesellschaftlichen Anlässe in Harburg. Der Marineball findet nicht mehr statt und der eigentlich erfolgreiche Jägerball wurde abgesagt.

Lotto-Chef Thorsten Meinberg und Lebensgefährtin Tanja Kasch.Tanja Kasch. Foto: zv



Merlin Homm, Ella Clarke, Chantal Madiri und Bendix Mönke. Foto: zv

Isabell Wiest, Vorsitzende Volt_fraktion und ihr Mann Dr. Gunther H. Wiest. Foto: zv

Die Bürgerschaftsabgeordnete Birgist Stöber (CDU) und ihr Mann Prof. Dr. Enno Stöver. Foto: zv

Die Bürgerschaftsabgeordneten Claudia Loss und Sören Schumacher, beide SPD. Foto: zv



Isabell Viktoria Ehlers und Nicole Mönke, die den Ball organisierten. Foto: zv



Silke Schmitz mit ihrem Mann Gundolf-Marco Schmitz und Dagmar Overbeckmit ihrem Mann Jörg. Foto: zv



Gehörten zu den jüngeren Gästen: Finn Gründel und Sophie Röpke. Foto: zv



Nicole Maac von Maack Feuerschutz mit Antonia Marmon und Caitlin Lützow, beide HArburg-Marketing. Foto: zv



Natascha Muthreja und Uta Rade vom Wirtschaftsverein. Foto: zv



Lothar Kestle, Alexander Quade vm Schwarzen Rott und Ulf Schröder. Foto: zv

Unternehmer Borhen Azzouz und Gudio Mönke von Lagerhaus Harburg. Foto: zv

MArmstorfs Schützenkönig Michael Pahlke und Michael Gögel. Foto: zv