29. Elbe Classic: Hamburgs Radsport-Saison startet Sonntag in Harburg

Harburg – Endlich ist es so weit: In Hamburg beginnt am Wochenende die neue Radsport-Saison: Am Sonntag, 13. April, veranstaltet die Harburger RG (HRG) die erste RTF (Radtourenfahrt) des Jahres im Landesverband Hamburg.

Und diese Veranstaltung erfreut sich unter den Radsportlern in ganz Norddeutschland großer Beliebtheit: Regelmäßig gehen rund 1000 Sportler an den Start.

In diesem Jahr ist das Strecken-Angebot noch einmal gewachsen: So gibt es neben der 60 Kilometer und der 90 Kilometer-Tour nun auch eine 131 Kilometer lange Strecke im Angebot für diejenigen Radsportler, die ihre gute Form über den Winter retten konnten.

Für die RTF-Neueinsteiger ist eine geführte Gruppe mit erfahrenen Guides geplant. Alle Strecken sind mit gut sichtbaren Markierungspfeilen ausgeschildert.

Zwischendurch-Verpflegung gibt es bei der freundlichen Feuerwehr im Ort Grauen in der Nähe von Moisburg, wo RTL im letzten Jahr für ihre bekannte Serie Bauer sucht Frau drehte.

Auch die Strecke für Gravelbiker wurde verlängert auf 73 Kilometer, wobei die Zusatzschleife neu ausgearbeitet wurde. Die Familienrunde über 20 Kilometer findet dieses Jahr in Begleitung des ADFC Harburg sowie der Fahrradstaffel der Polizei Hamburg statt.

Als weitere Neuerung gibt es die Möglichkeit, das deutsche Radsportabzeichen abnehmen zu lassen.

Start und Ziel ist die CU-Arena in Neugraben. Die Anmeldung ist ab 8 Uhr geöffnet. Die Rennradfahrer starten ab 9 Uhr, die Gravelbiker um 9.30 Uhr und die Familientour um 10 Uhr. Die Startkosten liegen bei 15 Euro, wobei die Verpflegung an Start/Ziel und unterwegs enthalten ist. Die Familientour ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.