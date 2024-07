Featured

53 zu 2 Tore: Buchholzer und Moorburger schreiben Landespokal-Geschichte

Buchholz - Da haben der TSV Buchholz 08 und der Moorburger TSV Hamburger Landespokal-Geschichte geschrieben. So ein Ergebnis hatte es noch nie gegeben. Moorburg verloren 53:2. Es war ein Schützenfest für die Buchholzer.

Auf dem Platz am Holzweg hatte sich am Wochenende schnell gezeigt, was fünf Klassen Unterschied bedeuten. geht man von genau 90 Minuten aus, landete etwa alle 102 Sekunden der Ball im Tor der Moorburger.

Das Ergebnis ist auf den krassen Unterschied zwischen den Leistungsstand der beiden Mannschaften zurückzuführen. Die Buchholzer spielen in der Oberliga Hamburg. Moorburg ist in der Kreisklasse B dabei.

So wurde es kein schöner Tag für Moorburgs Torwart Florian John. Kleine Helden aus Moorburg wurden Julius und Tiberius Schröder. Die Zwillinge schossen die beiden Tor für Moorburg in der 86. und in der 90. Minute. Den Titel des Torschützenkönigs teilen sich Jakob Schulz und Andrè Fricke vom TSV Buchholz 08 mit jeweils acht Toren.

Schon vergangenes Jahr hatten die Moorburger eine ähnliche, wenn auch nicht ganz so ausfallende Erfahrung machen müssen. Damals verloren sie gegen den FC Süderelbe 40:2. zv