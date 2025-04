Featured

Ansturm auf Halbmarathon durchs Alte Land: Neuer Rekord mit 1139 Anmeldungen

Neugraben - Mathias Thiessen und Daniel Neidhold sind schon lange dabei, aber das haben die beiden Hauptverantwortlichen des Hamburger Halbmarathons durch das Alte Land auch noch nicht erlebt: Mit 1139 Anmeldungen feierte das Laufevent der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) am Sonntag einen neuen Rekord.

„Es gab einen regelrechten Ansturm auf die Startplätze. "Das haben wir so absolut nicht erwartet", sagte Neidhold. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatten sich gerade mal 525 Läufer für die Veranstaltung angemeldet.

2024 lag der Termin aber auch wesentlicher schlechter mit Blick auf den großen Hamburg-Marathon. In diesem Jahr sind es noch vier Wochen bis zum größten Laufevent der Stadt. Da nutzten viele Läuferinnen und Läufer den HNT-Halbmarathon als Vorbereitung. Darin sieht Thiessen aber nicht den einzigen Grund für den diesjährigen Anmeldeansturm: "Ich denke, es hat sich auch rumgesprochen, dass wir hier eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellen. Die flache Strecke bietet zudem die Möglichkeit, schnelle Zeiten zu laufen."

Noch ein Pluspunkt in diesem Jahr: Im Rahmen des Hamburger Halbmarathons durch das Alte Land fanden die Hamburger Meisterschaften über 10 km statt. Das sorgte auch für zusätzliche Anmeldungen über die 10-km-Distanz. Außerdem fanden neben dem Halbmarathon wieder ein Lauf- und ein Walking-Wettbewerb über 5 km und der 1,2 km lange Kinderlauf statt.

In allen fünf Wettbewerben zusammen gingen am Sonntag schließlich 851 Läuferinnen und Läufer an den Start. Nicht ganz die Zahl der Anmeldungen, aber das ist normal. Den einen oder anderen dürften auch der Regen und die kühlen Temperaturen abgehalten haben - der einzige Wermutstropfen am Sonntag.