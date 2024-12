Featured

Auftakt der 2. Hockey-Bundesliga: TGH-Damen holen drei Punkte in Kiel

Heimfeld - Endlich wieder Budenzauber: Am vergangenen Wochenende ist nun endlich auch die Bundesliga-Hallensaison im Hockey gestartet. So hatten die 1. Damen der TG Heimfeld ihren "2. Buli"-Saisonauftakt Anfang Dezember in Kiel gegen den 1. Kieler HTC.

Die Heimfelderinnen konnten die Aufsteiger aus dem Norden mit einem souveränen 5:1 besiegen. Die ersten drei gewonnenen Punkte dieser Saison waren nicht nur der perfekte Saisonauftakt, sondern auch das perfekte Geschenk an ihren Trainer, der an dem besagten Tag Geburtstag hatte.

Auch bei den TG Heimfeld Herren läuft die bisherige Hallensaison äußerst gut. Da die Heimfelder in der Oberliga sind, hat ihre Saison schon vor einigen Wochen begonnen und es gab schon mehrere Spieltage.

In 5 Spielen konnte die Mannschaft drei Siege und zwei Unentschieden erspielen. Mit 11 Punkten und 44 Toren befinden sich die Heimfelder vorerst auf Tabellenplatz 2 in ihrer Liga.