Bitteres Hockey Wochenende: Doppelte Niederlage für die TGH-Damen

Heimfeld - Die TGH-Hockeydamen hatten am Wochenende ein sogenanntes Doppelwochenende - zwei Spiele an zwei Tagen und beide zu Hause auf der Anlage am Waldschlösschen.

Am Sonnabend mussten sich die Heimfelderinnen nach 60 Minuten mit 4:1 geschlagen geben gegen den starken Gegner RTHC Bayer Leverkusen. Etwas ärgerlich, doch schnell schon lag der Fokus auf dem darauffolgenden Tag, an dem man den Gegner Uhlenhorst Mühlheim bei sich empfing.

Die TGH-Damen gingen mit einem frühen Tor in Führung und konnten diese Führung fast bis zur Halbzeit halten, bis es zum ersten Gegentor knapp vor der Halbzeit kam. Leider gelang es den Gästen noch einen Treffer zu erzielen, wodurch TG Heimfeld total bitter verlor und keinen Punkt aus diesem Wochenende mitnahm.

Auch bei den Heimfeld-Herren lief es dieses Wochenende nicht rund. Die Heimfelder spielten am Samstag auswärts gegen den Rahlstedter HTC, der aktuell vorletzter in ihrer Tabelle ist. TGH muss sich auch hier nach 60 Minuten mit einer 2:1 Niederlage geschlagen geben.