Drei Tage Fußball am Alten Postweg: Zum 59. Mal findet der Harburg-Pokal statt

Harburg – Drei Tage Fußball am Alten Postweg: Von Freitag, 19. Bis Sonntag, 21. Juli, findet auf dem Sportplatz Alter Postweg in Heimfeld der Harburg-Pokal der Fußballer statt. Es ist in diesem Jahr die 59. Ausgabe dieses Harburger Traditionsturniers.

Es spielen 16 Mannschaften aus dem gesamten Süderelbe Raum. Es werden spannende Partien auf dem Kunstrasenplatz erwartet. Beginn ist am Freitag-Abend um 18 Uhr. Am Sonnabend beginnt das Turnier um 10 Uhr. Das Endspiel beginnt am Sonntag um 10 Uhr.

Für Getränke und Deftiges vom Grill ist gesorgt. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro.