Featured

Dritte Runde im Lotto-Pokal: Heute Abend gibt’s zwei spannende Partien in Harburg

Harburg – Spannenden Fußball gibt es am heutigen Dienstagabend im Sportpark Jahnhöhe und am Rabenstein: Im Hamburger Süden finden zwei Drittrunden-Partie im Hamburger Landespokal "Lotto-Pokal" satt.

Das erste Herrenteam des Harburger TB freut sich, um 19 Uhr in der 3. Runde des Lotto-Pokals die Oberligamannschaft von Altona 93 mit ihren vielen sympathischen Fans begrüßen zu dürfen.

„Es dürfte interessant werden, wie gut das noch junge Bezirksligateam des HTB, das ganz ordentlich in die neue Saison gestartet ist, mit dem Topteam aus Altona mithalten kann“, sagt Carla Rook vom HTB. Der Eintritt kostet 6 Euro für Erwachsene, 4 Euro ermäßigt.

Ebenfalls um 19 Uhr beginnt die Partie am Sportplatz Rabenstein am Hölscherweg in Marmstorf: Dort kommt es zur Neuauflage der Harburg-Pokal-Endspiels zwischen dem Harburger SC und dem Klub Kosova.